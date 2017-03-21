Кабмін схвалив порядок імпорту біоорганізмів, які підлягають контролю, для проведення наукових досліджень

Кабінет міністрів затвердив порядок імпорту до України біологічних контрольних та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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Згідно з повідомленням, відтепер всі імпортовані біоорганізми, які ввозяться для проведення досліджень, повинні супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів.

Прес-служба зазначила, що, згідно з прийнятою постановою, імпортерам таких організмів необхідно буде за 30 робочих днів до ввезення подати до Держпродспоживслужби лист-звернення. Цей документ повинен містити дані про повне найменування та місцезнаходження експортера та імпортера організмів, код імпортера, назва країни-експортера, місце походження та місце виробництва речовини, пункт карантину рослин, спосіб транспортування, опис упаковки, мету, термін, місце та адресу проведення наукових досліджень, контактну інформацію, дату звернення і т. д.

Для імпорту шкідливих організмів, що підлягають контролю, потрібно буде також подати відомості про їхню біологію розвитку, можливі шляхи поширення, взаємодію з навколишнім середовищем.

За даними прес-служби, про результати розгляду листа-звернення Держпродспоживслужба повідомить особі у письмовій формі протягом 20 робочих днів.

Відзначається, що Держпродспоживслужба буде також вести облік імпорту та використання біологічних контрольних організмів.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня уряд схвалив порядок імпорту до України біологічних контрольних та шкідливих організмів, які ввозяться для проведення наукових досліджень, з урахуванням його триденного узгодження з Державної регуляторної службою.

Функції з реалізації державної політики у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин та ін. покладені на Державну службу з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Це відомство було створено на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби (Держветфітослужби), яка на даний момент знаходиться на етапі ліквідації.