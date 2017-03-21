Білорусь обмежила ввезення свинини з Херсонської області

Республіка Білорусь з 18 березня ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Херсонської області у зв'язку зі спалахами на цій території гострого вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

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"За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 14 березня 2017 року, на території Херсонської області України зареєстровано випадок захворювання сприйнятливих видів тварин африканською чумою свиней", - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряного, рого-копитного і кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення українських кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, у тому числі з птиці і риби, а також устаткування, що використовується для перевезення, утримання, забою і оброблення свиней.

У директиві зазначається, що обмеження також поширюються на корми для кішок і собак, які не проходили термічну обробку при температурі вище 70 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня поточного року Республіка Білорусь обмежила імпорт свинини з Донецької області.

З початку 2017 року в Україні зареєстровано 56 спалахів АЧС. Загалом, всього з 2012 року і станом на 10 березня цього року на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними глави Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.