Roshen продає майно Маріупольської кондитерської фабрики

Акціонери Маріупольської фабрики "Рошен", що входить до складу найбільшого виробника кондитерської продукції в Україні корпорацію Roshen, на загальних зборах 20 березня прийняли рішення про її продаж.

Як повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), акціонери мають намір продати комплекс кондитерської фабрики, земельна ділянка, на якій вона розташована, нежитлові будівлі та інше майно.

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Зазначається, що гранична вартість операції складе 65 мільйонів гривень. Згідно з даними останньої річної фінансової звітності підприємства, вартість активів Маріупольської фабрики становила 59,5 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року на загальних зборах акціонери одноголосно прийняли добровільне рішення про припинення діяльності Маріупольської кондитерської фабрики "Рошен" шляхом її ліквідації.

У 2015 році Маріупольська фабрика отримала 4,8 мільйона гривень чистого прибутку, що більш ніж у 6 разів менше показника 2014 року.

Корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн/рік.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.