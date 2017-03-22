Китай погодився знизити ставку кредиту для Державної зернової корпорації

Міністерство аграрної політики України домовилося з Експортно-імпортним банком Китаю про зниження ставки за кредитом у розмірі 1,5 млрд дол., наданим Державною зерновою корпорацією України (ДПЗКУ) у 2012 році.

Про це повідомив голова Мінагропроду Тарас Кутовий на своїй сторінці в Facebook.

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«Ставка за китайським кредитом буде знижена! З цього приводу керівництво ДПЗКУ разом з Мінагропродом провели плідні переговори з віце-президентом Ексімбанку КНР», - написав він.

При цьому міністр додав, що рівень зниження ставки поки знаходиться на етапі обговорення і повинен бути затверджений китайською стороною.

За словами Кутового, китайські партнери також погодилися на використання кредитних коштів для закупівлі українських вагонів-зерновозів через відкритий тендер і постачання засобів захисту рослин до України.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2016 року в. о. голови правління ДПЗКУ Олександр Григорович повідомив, що ДПЗКУ сподівається знизити ставку за кредитом до 3% з нинішніх 4,5%. Григорович зазначив, що частина першого китайського траншу корпорація розмістила в «Укрексімбанку» під 4%, а тепер ці кошти перебувають під 0,25%. Інша невелика частина коштів розміщена під 6,17%.

У 2012 році ДПЗКУ залучила кредит від Експортно-імпортного банку Китаю на суму 3 млрд дол., з яких використано лише 500 млн дол., 1 млрд дол. знаходиться на депозитному рахунку в «Укрексімбанку». Ще 1,5 млрд дол. зберігаються в китайському банку. За резервування цих коштів корпорація сплатила 200 тис. дол. Однією з причин збитковості в компанії називають необхідність за договором з китайцями обслуговувати цей валютний кредит, використовувати кошти якого ДПЗКУ не має наміру.

ДПЗКУ в 2016 році отримала 770 млн грн чистого збитку, що у 5,8 раза менше, ніж у 2015 році.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.