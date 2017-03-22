Кабмін визначив порядок виплати дотацій аграріям за лютий

Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою вітчизняні сільськогосподарські виробники зможуть отримати бюджетну дотацію за лютий поточного року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на заступника міністра Олену Ковальову.

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«Уряд та Мінагрополітики прийняли усі необхідні документи для виплати дотацій сільгоспвиробникам. Проте, терміни набуття чинності цих актів передбачають такі виплати лише за підсумками березня. Для того, щоб виробники змогли отримати кошти за лютий, було прийнято відповідне рішення і ухвалено постанову», - зазначила вона, коментуючи прийняття документу.

У міністерстві повідомили, що, згідно з прийнятим документом, право на отримання дотації у лютому матимуть аграрії, які станом на 31 грудня минулого року перебували в реєстрі спецрежиму ПДВ і станом на 1 березня 2017 року платили податки і здійснювали свою діяльність відповідно до українського законодавства.

За даними прес-служби, також у даній постанові затверджується таблиця відповідності кодів видів економічної діяльності (КВЕД) кодами товарів згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що дозволить Державній фіскальної службі (ДФС) займатися адмініструванням дотацій.

"У законі «Про державну підтримку сільського господарства України», дотація передбачена виробникам відповідно до КВЕД. Але у податкових документах, на підставі яких розраховується розмір дотації, зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД. Така відповідність надасть ДФС можливість адміністрування бюджетних дотацій аграріям", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектора у 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаватимуться сільгоспвиробникам, які займаються, перш за все, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% загальної суми.

Наприкінці лютого Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення реєстру одержувачів бюджетної дотації, згідно з яким кошти на підтримку українських сільськогосподарських виробників будуть розподілятися і виплачуватися автоматично через Державну фіскальну службу та Державну казначейську службу. Прийнятий порядок передбачав, що кошти мають виплачуватися щомісячно в автоматичному режимі.

Усього у поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що у 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена в Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами очільника Мінагропроду Тараса Кутового, в наступному році сума держпідтримки становитиме більше 6 млрд грн.