Україна збільшить виробництво кукурудзи на 20%, експорт - на 12%

Експерти аналітичного агентства "ПроАгро" прогнозують, що виробництво вітчизняної кукурудзи в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017) складе 28 мільйонів тонн, що на 20% перевищує показник минулого року, повідомила прес-служба агентства.

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Згідно з повідомленням, у зв'язку з цим збільшиться і експорт даної зернової культури – на 12%, до 18,7 мільйона тонн. Наголошується, що за підсумками 2016-2017 МР внутрішнє споживання кукурудзи зросте на 5% - до 8,4 мільйона тонн.

Експерти відзначають, що, в першу чергу, така динаміка обумовлена високою врожайністю кукурудзи. Так, у 2016-2017 МР показник врожайності цієї культури прогнозується на рівні 6,6 тонн/га, що на 13% перевищує середньосвітове значення.

Прес-служба додала, що посівні площі під кукурудзою в 2016-2017 році досягнуть 4,3 мільйона га, що на 4% більше минулорічного показника.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, українські аграрії в 2016 році встановили історичний рекорд, зібравши 66 мільйонів тонн зернових, що на 5,9 мільйона тонн більше, ніж у 2015 році.

Загалом середня врожайність зернових культур минулого року склала 46,1 ц/га, що на 5 ц/га перевищує показник 2015 року.

За підсумками 2016-2017 маркетингового року аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур.