Після "націоналізації" металургійних підприємств на Донбасі гаманці міських жителів залежать від АПК - Скоцик

14:25, 23 березня 2017
Агро
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Скоцик переконаний, що Україні потрібно підтримувати власного виробника, розвивати виробництво готових, високоякісних товарів і виходити на зовнішні ринки. 

Скоцик: кожен другий долар валютної виручки дає саме аграрний сектор

Після втрати промислових підприємств на Сході України проведення якісної земельної реформи стало критично важливим для функціонування економіки. Це чи не єдиний шанс забезпечувати надходження від експорту і гарантувати стабільність гривні.

Про це йдеться у блозі лідера Аграрної партії Віталія Скоцика на порталі «Лівий берег».

«Кожен другий долар валютної виручки дає саме аграрний сектор. А третина ВВП за підсумками минулого року так чи інакше була пов’язана з аграрним сектором та суміжними виробництвами. Від цих показників прямо залежить, приміром, можливість держави отримати кредити від МВФ і не допустити зростання безробіття, зниження зарплат і купівельної спроможності українців. І молодь, і пенсіонерів однаково цікавить, скільки можна буде купити завтра на гривню – як кажуть, щоб вистачало і на хліб, і до хліба», - пише Скоцик.

Політик констатував, що наразі в Україні відсутнє належне законодавство, яке б забезпечило цивілізований обіг землі. І це, на його думку, створює багато «підводних каменів». Наприклад, землею можуть заволодіти іноземні компанії або встановиться олігополія (кілька «сімей» поділять усю землю). Тоді вони, а не прості українці, визначатимуть структуру економіки країни.

«Як показує практика минулого, є дві великі загрози. Перша – розвинений світ не хоче бачити Україну як економічно сильного конкурента. Друга – місцевим «феодалам» зручніше тримати на «короткому налигачі» бідних людей, які здатні працювати за безцінь та продавати сировину і напівфабрикати. Бо це дає можливість швидше заробити зараз, не думаючи про майбутнє. Напевно, це одна з головних причин, чому простий українець виступає категорично проти продажу землі, незалежно від того, де він живе, у селі чи місті. Люди розуміють, що це грабунок», - пояснив лідер Аграрної партії.

Скоцик переконаний, що Україні потрібно підтримувати власного виробника, розвивати виробництво готових, високоякісних товарів і виходити на зовнішні ринки. Причому, як вважає політик, значні інвестиції в економіку країни можуть дати самі українці.

«За оцінками експертів, зараз через недовіру до банківської системи українці тримають «під матрацом» $40-50 млрд. Для порівняння, сьогодні Україна бореться за транш МВФ у розмірі $1 млрд. Найбільш перспективною сферою інвестицій у найближчі роки може стати виробництво готової продукції, пов’язане з аграрним сектором, адже, за висновками ООН, у найближчі роки попит на продовольство зросте на 65%. Але для цього потрібно створити умови, коли потенційний інвестор-українець чітко розумітиме, що користувач землі буде господарювати на ній дбайливо, а земля не стане власністю кількох олігархів чи іноземних корпорацій»,  - вважає автор блогу.

За словами лідера Аграрної партії, українська земля при розумному її використанні може дати $504 млрд капіталізації, і ці активи працюватимуть на Україну. Наступним кроком, на думку політика, має стати розвиток інших перспективних галузей промисловості.

«Сучасний агросектор і переробка дозволять швидко отримати ресурс для розвитку всієї економіки. Але все починається з цивілізованої (!) земельної реформи. І самосвідомості українців, які мусять навчитися захищати національне багатство», - наголосив Скоцик.

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Теги: #Скоцик#аграрний сектор