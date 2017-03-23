Після "націоналізації" металургійних підприємств на Донбасі гаманці міських жителів залежать від АПК - Скоцик

Після втрати промислових підприємств на Сході України проведення якісної земельної реформи стало критично важливим для функціонування економіки. Це чи не єдиний шанс забезпечувати надходження від експорту і гарантувати стабільність гривні.

Про це йдеться у блозі лідера Аграрної партії Віталія Скоцика на порталі «Лівий берег».

«Кожен другий долар валютної виручки дає саме аграрний сектор. А третина ВВП за підсумками минулого року так чи інакше була пов’язана з аграрним сектором та суміжними виробництвами. Від цих показників прямо залежить, приміром, можливість держави отримати кредити від МВФ і не допустити зростання безробіття, зниження зарплат і купівельної спроможності українців. І молодь, і пенсіонерів однаково цікавить, скільки можна буде купити завтра на гривню – як кажуть, щоб вистачало і на хліб, і до хліба», - пише Скоцик.

Політик констатував, що наразі в Україні відсутнє належне законодавство, яке б забезпечило цивілізований обіг землі. І це, на його думку, створює багато «підводних каменів». Наприклад, землею можуть заволодіти іноземні компанії або встановиться олігополія (кілька «сімей» поділять усю землю). Тоді вони, а не прості українці, визначатимуть структуру економіки країни.

«Як показує практика минулого, є дві великі загрози. Перша – розвинений світ не хоче бачити Україну як економічно сильного конкурента. Друга – місцевим «феодалам» зручніше тримати на «короткому налигачі» бідних людей, які здатні працювати за безцінь та продавати сировину і напівфабрикати. Бо це дає можливість швидше заробити зараз, не думаючи про майбутнє. Напевно, це одна з головних причин, чому простий українець виступає категорично проти продажу землі, незалежно від того, де він живе, у селі чи місті. Люди розуміють, що це грабунок», - пояснив лідер Аграрної партії.

Скоцик переконаний, що Україні потрібно підтримувати власного виробника, розвивати виробництво готових, високоякісних товарів і виходити на зовнішні ринки. Причому, як вважає політик, значні інвестиції в економіку країни можуть дати самі українці.

«За оцінками експертів, зараз через недовіру до банківської системи українці тримають «під матрацом» $40-50 млрд. Для порівняння, сьогодні Україна бореться за транш МВФ у розмірі $1 млрд. Найбільш перспективною сферою інвестицій у найближчі роки може стати виробництво готової продукції, пов’язане з аграрним сектором, адже, за висновками ООН, у найближчі роки попит на продовольство зросте на 65%. Але для цього потрібно створити умови, коли потенційний інвестор-українець чітко розумітиме, що користувач землі буде господарювати на ній дбайливо, а земля не стане власністю кількох олігархів чи іноземних корпорацій», - вважає автор блогу.

За словами лідера Аграрної партії, українська земля при розумному її використанні може дати $504 млрд капіталізації, і ці активи працюватимуть на Україну. Наступним кроком, на думку політика, має стати розвиток інших перспективних галузей промисловості.

«Сучасний агросектор і переробка дозволять швидко отримати ресурс для розвитку всієї економіки. Але все починається з цивілізованої (!) земельної реформи. І самосвідомості українців, які мусять навчитися захищати національне багатство», - наголосив Скоцик.