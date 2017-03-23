Кіпрський суд заморозив активи холдингу "Альміра"

Під санкції кіпрського суду потрапили українські активи ТОВ "Гадячсир". Про це повідомляє Апостроф з посиланням на судове рішення окружного суду міста Нікосія.

"У березні окружний суд Нікосії в рамках судового процесу по стягненню заборгованості прийняв рішення про заморожування всіх активів холдингової компанії Almira Holdings (Cyprus) Limited (материнська для українського холдингу "Альміра" компанія). Тепер власнику компанії Олегу Балюку заборонені будь-які дії з акціями в Almira Holdings (Cyprus) Limited, включаючи операції з активами та акціями українських підконтрольних компаній - ТОВ "Альміра", ТОВ "Гадячсир", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією ЗМІ, загальна заборгованість холдингу "Альміра" сягнула понад 50 мільйонів доларів. Серед банків-кредиторів - "Укрсиббанком", "Укрсоцбанком", "Правекс-Банк", "Креді Агріколь Банк". В кінці 2016 року "Укрсиббанк" подав позов на "Гадячсир" до господарського суду Полтавської області по стягненню простроченої заборгованості в розмірі в цілому 18,5 мільйона доларів і 138 мільйонів гривень і паралельно другий позов до власника "Гадячсир" — ТОВ "Альміра". Слідом за ним позов про стягнення боргу в розмірі 15,9 мільйона доларів подав і "Укрсоцбанк".

Адвокати "Креді Агріколь Банку", якому підприємство заборгувало за кредитом 10 мільйонів доларів, подали в поліцію заяву про скоєння шахрайських дій посадовими особами та засновниками ТОВ "Гадячсир" по виведенню активів на третіх осіб з метою невиконання зобов'язань за кредитами, а також дії щодо доведення до банкрутства, що призвело до неможливості погашення заборгованості перед банківськими установами".