Фермери пікетували Держгеокадастр у Запоріжжі

Громадські організації та фермери сьогодні, 23 березня, провели мітинг біля Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, звинуватили його в корупції. Приводом послужило звернення депутатів Михайлівської районної ради до Уряду, Президента та Верховної Ради щодо критичного стану у сфері земельних відносин в області.

Депутати Михайлівської райради Запорізької області днями написали звернення до центральних органів влади з вимогою “припинити знущання управління Держгеокадастру над місцевими жителями” та притягнути його керівників до відповідальності за "відмови у розробці документації із землеустрою".

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"Із 2013-го, відколи Держгеокадастр перебрав на себе функції видачі дозволів на земельні акти, жодному жителю Михайлівського району не дали дозволу на виготовлення проектної документації. Водночас Держгеокадастр почав видавати дозволи на акти “лівим” людям. Почали з'являтися громадяни, які отримали державні акти на землі, що вже були в обробітку інших осіб. За нашою інформацією, земельні чиновники отримують “на лапу” мінімум 500-700 доларів за гектар. Посадовці обезземелюють людей, розхитують політичну ситуацію в країні", - каже голова Михайлівської райради Сергій Передерій.

Голова Аграрного союзу України в області, представник Аграрної партії Анатолій Тиховод вважає, що Держгеокадастр повністю узурпував земельні відносини в області, а правоохоронці обрали позицію невтручання.

"Неможливо поновити договір оренди, отримати землю для фермерського господарства. Чиновники Держгеокадастру ще рік тому вимагали за оформлення землі 500-700 доларів за гектар. Сьогодні вони пішли іншим шляхом: знаходять наближених осіб, оформлюють на них оренду, а ці особи їздять по області та пропонують ділянки в суборенду", - каже Анатолій Тиховод.

У Запорізькій області не обробляється близько 100 тисяч га державної землі, свідчать результати аудиту.

"Ось на цю землю і накинули оком ділки під маскою державних чиновників. При ціні оренди 1,5 тисячі гривень за гектар, можна виручити 150 мільйонів гривень на рік", - каже Тиховод.

Запорізька регіональна організація Аграрної партії, що приєдналася до пікетування, також звертає увагу, що Держгеокадастр сіє корупцію в області та країні в цілому.

"Ми підтримуємо рішення Михайлівської райради та протест, - каже Олег Ніколенко, голова Запорізькій регіональної організації Аграрної партії. - Держгеокадастр веде злочинну діяльність на обезземелення селян і ширить корупцію. Ми не хочемо жити в корумпованій країні".

На мирному мітингу жителі 13 районів області ухвалили резолюцію. У ній зажадали від усієї вертикалі Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру припинити злочинну діяльність.

Мітингарі висунули вимоги до Верховної Ради, народних депутатів та правоохоронних органів. Зокрема – продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення та передати сільським, селищним, міським радам повноваження розпоряджатися землями держвласності за межами населених пунктів.