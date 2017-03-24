Виробництво соняшникової олії в Україні зросло на 33%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-лютому 2017 року склала 915 тисяч тонн, що на 32,8% більше, ніж у січні-лютому 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у лютому було проведено 239 тисяч тонн соняшникової олії, що на 7,7% менше, ніж у попередньому місяці, та на 17,6% більше лютого минулого року.

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У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів у січні-лютому поточного року збільшилася на 27,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 34,7 тисячі тонн. У лютому порівняно з січнем виробництво маргаринів та жирів зросла на 4,6%, а порівняно з лютим 2016 року - на 26,9%, до 17,8 тисячі тонн.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році склала 184 тисяч тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції склав 4,8 мільярда доларів. проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.