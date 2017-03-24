Кенія може виділити квоти на безмитний імпорт української агропродукції

Кенія зацікавлена в імпорті української аграрної продукції та має намір розглянути можливість виділення квот на її безмитне ввезення, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожКенія зацікавилася українською промпродукцією

"Кенія готова закріпити за Україною статус стратегічного постачальника агропродукції... Голова кенійської делегації підніме в парламенті питання про виділення квот на безмитний імпорт української аграрної продукції", - написала вона.

Згідно з повідомленням, Кенія планує безмитно імпортувати 450 тисяч тонн української кукурудзи з допомогою механізму державних закупівель.

За словами Микольська, крім кукурудзи, Кенія також зацікавлена в імпорті вітчизняних продуктів харчування, простого переробного обладнання, фармацевтичних продуктів та обладнання для енергетичного машинобудування.

Раніше Микольська зазначала, що Україна увійшла в ТОП-3 країн – найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).