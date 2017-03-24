Росія заборонила ввезення декількох марок сиру з Білорусі

Федеральна служба Росії з акредитації призупинила дію декларацій відповідності на п'ять марок сирів з Білорусі.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Россільгоспнагляду, передає Комерсант.

Відповідні заходи були прийняті після проведення державного лабораторного моніторингу.

У повідомленні Россільгоспнагляду зазначено, що обіг продукції без декларації про відповідність на території Митного союзу заборонено.

Про те, що Россільгоспнагляд посилить контроль молочної продукції з Білорусі в лютому повідомив голова відомства Сергій Данкверт. Незадовго до цього в Россільгоспнагляді заявили про додаткові вимоги під час ввезення продукції з Білорусі. Їх планувалося ввести через африканську чуму свиней.

Служба і раніше неодноразово забороняла поставки з білоруських підприємств. У зв'язку з цим президент Білорусії Олександр Лукашенко доручив республіканському МВС порушити кримінальну справу щодо голови Россільгоспнагляду Сергія Данкверта за «нанесення збитків державі».