Український хімпром міг замістити 21 млрд гривень імпорту в 2016 - експерт

Україна в 2016 році заплатила за імпортні добрива 30 млрд гривень, з яких 21 млрд гривень могла забезпечити вітчизняна промисловість. Про це в ході круглого столу в Інституті Горшеніна заявив президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, передає видання "Лівий берег".

"За минулий рік Україна імпортувала 1,495 млн тонн азотних добрив, 1,399 млн НВК і десь 368 тис. амофосу. Витрати на імпорт цієї продукції склали, за скромними підрахунками, 30,5 млрд гривень. Чи могли б ми уникнути таких витрат? Безумовно. Ми повністю замінили 1,495 млн своїми добривами і зберегли б державі 12 млрд гривень. Ми б 900 тис. тонн поставили НВК і зберегли близько 9 млрд гривень. Таким чином, 30 млрд 21 млрд відніміть - ось яка б економія була. І платились б податки, зарплата і так далі", - заявив він.

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За його даними, 70% цього імпорту прийшов з Росії. Експерт зазначив, що в ситуації, коли всі гроші йдуть за кордон, були змушені зупинитися два великих заводи в Рівному і Черкасах.

На думку Голубова, запустити їх можна, якщо "Укртрансгаз" поверне Ostchem 345,906 млн кубометрів газу. "Друге, Одеський припортовий завод винний Ostchem за спожитий газ 251 млн доларів. Створіть умови, щоб ОПЗ працював прибутково і почав повертати борги", - підкреслив експерт.