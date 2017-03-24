В Україні могли замістити 21 мільярд гривень російського імпорту міндобрив в 2016 - експерт

У 2016 році Україна заплатила за імпортні добрива 30 млрд гривень, з яких 21 млрд гривень могла забезпечити вітчизняна промисловість, причому 70% продукції було ввезено з Росії.

Про це повідомляє інтернет-видання Lb.ua з посиланням на президента Союзу Хіміків України Олексія Голубова.

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"За минулий рік Україна імпортувала 1,495 млн тонн азотних добрив, 1,399 млн НПК і десь 368 тис. амофосу. Витрати на імпорт цієї продукції склали, за скромними підрахунками, 30,5 млрд гривень. Могли б ми уникнути таких витрат? Безумовно. Ми б повністю замінили 1,495 млн своїми добривами і зберегли б державі 12 млрд гривень", - сказав Голубов на круглому столі в Інституті Горшеніна.

Також вітчизняні заводи могли б зробити 900 тис. тонн НПК.

"Таким чином, з 30 млрд 21 млрд відніміть - ось яка б економія була. І платилися б податки, зарплата і таке інше", - заявив президент Союзу хіміків.

Він підкреслив, що 70% цього імпорту прийшло з Росії.

Як повідомляли Українські Новини, за роки конфлікту з Російською Федерацією Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.

27 грудня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) запровадила антидемпінгові мита в розмірі 4,19% -31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Росії з березня 2017 року на 5 років до березня 2022 року.

Це рішення повинно було вступити в силу з березня 2017 року, але було призупинено МКМТ в лютому.

У серпні Союз хіміків України звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Міністерства економічного розвитку і торгівлі з проханням якомога швидше ввести мита на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачну суміш) з Росії, а також збільшити існуючі мита на імпорт аміачної селітри з Росії .

Експерти вважають, що Росія намагається повністю захопити український ринок міндобрив.