Туреччина ввела мита на російські сільгосптовари

Туреччина оголосила мита на ввезення російських продуктів. Як повідомляється в понеділок, 27 березня, мито на кукурудзу і пшеницю становитиме 130 відсотків, рису - 45%, соняшникової олії - 36 відсотків, шроту соняшника - 13,5 відсотка, бобових культур - 9,7 відсотка. Мита вводяться з 15 березня 2017 року.

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При цьому 17 березня профільні турецькі відомства не підтвердили введення обмежень на поставки російської пшениці, повідомляє «Німецька хвиля».

У міністерстві сільського господарства РФ заявили, що мита створюють певні складнощі, у зв'язку з чим планується освоєння нових перспективних ринків збуту". Поставки планується збільшувати в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в країнах Латинської Америки і Африки. Повідомляється, що протягом останніх трьох років Туреччина скорочує закупівлі російських товарів, які обкладаються митом.

Експерти припускають, що Туреччина ввела нові мита з метою домогтися поставок помідорів в Росію. Російські фахівці вважають, що від введення мит збитків зазнають і в Туреччині, тому оптимальним варіантом називається договір про безмитне ввезення сільськогосподарської продукції з РФ.