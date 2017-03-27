Прибуток українських фермерів може скоротитися в 2017-2018 роках – експерт

Прибуток українських фермерів від продажу аграрної продукції може скоротитися в 2017-2018 роках із-за зниження ціни на світових ринках, повідомив на прес-конференції генеральний директор консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Сергій Феофілов.

"За нашими прогнозами, прибуток, маржа українських фермерів може скоротитися в 2017 році. Також, зберігається загроза зниження прибутку в 2018 році. Глобальні ринки зазнають зміни, і ми бачимо, що виробництво аграрної продукції зросла, а ціни впали", - сказав він.

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За словами Феофілова, на світовому ринку основні оператори змінюють свою стратегію.

"Основні оператори цього ринку змінюють свою стратегію. Таким чином центр тяжкості конкуренції переміщується із сфери виробництва до споживача. Адже збільшити виробництво на основі інвестиції і капіталоємності порівняно просто, але навіщо це робити, якщо немає ринку. Компанії йдуть до споживача, розвиваючи свою логістику, склади, будують елеватори в країнах споживача", - сказав він.

Присутня на прес-конференції аналітик світового ринку зернових і олійних культур Олена Гесова зазначила, що на світових ринках існує перевиробництво зерна і в 2017 році зростання цін не передбачається.

"Останні два сезони ми спостерігаємо зниження цін на зернові культури через їх перевиробництва. Це веде до зростання світових запасів. Тому компанії намагаються виробити стратегію для отримання високої маржі від виробництва сільгоспкультур. Приміром, у США скоротили посівні площі під пшеницю на користь сої, а в Канаді фокусують свою увагу на виробництві нішевих культур, таких як горох і нут. Факторів для зростання цін на зерно не передбачається", - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства України повідомило, що посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становитиме 26,8 мільйона га, що відповідає площам посіву 2016 року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у минулому році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.