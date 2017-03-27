У Росії оновили рекорд зі знищення санкційної їжі: утилізовано майже 11 тисяч тонн

Станом на 27 березня 2017 року затримано 10 тисяч 451 тонна контрабандної рослинної харчової продукції, з яких знищено 10 тисяч 305 тонн. Затримано 464 тонни харчової продукції тваринного походження, знищено 401 тонна, повідомляє Росбалт з посиланням на Россільгоспнагляд.

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Раніше президент Росії продовжив дію "продембарго" до кінця 2017 року щодо держав, які ввели санкції проти Росії за окупацію Криму в березні 2014 року. Відповідний документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

"Продовжити з 6 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року дії окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента РФ від 6 серпня 2014 року № 560 "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки РФ" і продовжених указом президента РФ від 24 червня 2015 року № 320", - йдеться в указі російського лідера.