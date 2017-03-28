Україна за три роки збільшила експорт яблук до Євросоюзу майже в 350 разів

Українські аграрії в 2016 році збільшили експорт яблук до Європейського Союзу в 347 разів порівняно з 2013 роком, до 1,13 тисячі тонн, а в азіатські країни - у 55 разів, до 1,21 тисячі тонн, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Постачання яблук з України в країни ЄС зросли в 2016 році в 347 разів, до 1,13 тисячі тонн порівняно з 2013 роком. Реалізація яблук в азіатські країни за 2013-2016 роки зросла в 55 разів, до 1,21 тисячі тонн", - йдеться в повідомленні.

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Прес-служба зазначила, що найбільшим споживачем українських яблук була і Білорусь. За останні два роки вітчизняні аграрії збільшили експорт яблук до цієї країну в 63 рази – до 9,4 тисячі тонн.

"Найбільша частка продажів за кордон припадає на Білорусь, куди Україна наростила поставки в 2014-2016 роках в 63 рази, до 9,4 тисяч тонн", - повідомили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, у 2016 році азіатські країни купували українські яблука за середньою ціною 0,44 долара/кілограм, а країни ЄС – на 0,22 долара/кілограм. У Білорусь українські компанії постачали дешевшу продукцію за ціною 0,17 долара/кілограм. Середня ціна яблук на внутрішньому ринку України в 2016 році становила 0,18 долара/кілограм.

У Мінагропроді додали, що 95% експорту зерняткових фруктів припадало на яблука, тоді як груші та айва займали незначну частку в структурі поставок цієї товарної групи. В основному зерняткові поставляються на внутрішній ринок, де минулого року було реалізовано 213 тисяч тонн цієї продукції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).