Україна збільшила експорт зернових та олійних до Єгипту на 13%

Українські аграрії в 2016 році експортували на ринок Єгипту понад 5,5 мільйона тонн зернових та олійних культур, що на 13% більше, ніж минулого року.

Як повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки продуктів і захисту споживачів, Єгипет є одним з найбільших покупців вітчизняного зерна і займає 12% у структурі українського експорту цієї продукції.

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"Єгипет є одним з основних імпортерів українського зерна. І ми розраховуємо, що відносини між Україною і Єгиптом будуть мати продуктивну продовження", – цитує прес-служба главу відомства Володимира Лапу.

Згідно з повідомленням, завдяки недавнім рішенням Єгипту про лібералізацію фітосанітарних вимог при експорті зерна обсяг торгівлі між державами буде збільшуватися. За даними Держпродспоживслужби, єгипетська сторона високо оцінює якість українського зерна, зацікавлена у розвитку співпраці з Україною і готова приймати українську продукцію за умови подальшого виконання фітосанітарних вимог.

"Прийняття такого рішення дозволить реалізувати наші відносини в більш зрозумілому і прогресивному руслі, а також це дозволить нам задовольнити потреби єгипетського ринку в українському зерні", – наводяться в повідомленні слова Лапи.

За даними прес-служби, Україна посідає лідируючі позиції в світі по експорту зерна. Так, у 2016 році наша держава збільшила експорт зернових та олійних культур більш ніж на 7% порівняно з минулим роком – до 44,4 мільйона тонн, у зв'язку з чим Україна зацікавлена у пошуку нових торговельних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.