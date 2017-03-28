Україна збільшила експорт журавлини і чорниці більш ніж утричі

Українські аграрії в минулому році експортували 2,9 тисячі тонн журавлини і чорниці, що в 3,3 рази більше, ніж у 2015 році.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, в грошовому вираженні експорт цієї продукції склав 6,9 мільйона доларів.

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Згідно з повідомленням, найбільшими імпортерами українських журавлини і чорниці в минулому році стали Польща - 1,4 тисячі тонн цієї продукції, Нідерланди (613 тонн) і Білорусь (541 тонн).

Прес-служба додала, що в минулому році вітчизняні аграрії більш ніж удвічі збільшили експорт малини, ожини та шовковиці, до 720 тонн, і в 1,7 рази – суниці та полуниці, до 2,27 тисячі тонн.

Також наголошується, що вперше з 2013 року Україна експортувала 79 тонн смородини на суму 18,2 тисячі доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).