Аграрії отримають дотації за лютий в середині квітня – Мінагропрод

Українські аграрії з 15 квітня почнуть отримувати дотації за лютий в рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Головне, що повинні зробити зараз аграрії для отримання дотацій за лютий, - це до 1 квітня подати заявку в ДФС. Служба вже почала наповнення відповідного реєстру. З 15 квітня почнуться виплати. Всі умови для цього створені», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Згідно з повідомленням, для отримання дотації сільгоспвиробники повинні до 1 квітня подати заявку на отримання дотації і сплатити податки. До 5 квітня буде здійснено виділення асигнувань, до 10 квітня ДФС сформує реєстр одержувачів бюджетної дотації, і вже після 15 квітня Держказначейство почне виплати відповідних сум.

Прес-служба зазначила, що всього до виплати у квітні передбачено 217,3 млн грн.

«Під час наповнення спеціального фонду ця сума може бути збільшена на 151 млн грн - до 368 млн грн у цілому», - додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов зазначав, що аграрії отримають бюджетні дотації не раніше травня.

На початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами голови Мінагропроду Тараса Кутового, наступного року сума держпідтримки становитиме більше 6 млрд грн.