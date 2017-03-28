У чотирьох областях України зафіксували чергові випадки чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней у підсобних господарствах у селі Городок (Вінницька обл.), смт Розівка (Запорізька обл.), селі Волосів (Івано-Франківська обл.) та селі Безп'ятне (Київська обл.).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

У вогнищах захворювань проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, від початку 2017 року в Україні зареєстровано 59 спалахів АЧС. Усього з 2012 року і станом на 10 березня на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС у 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як торік було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними керівника Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили близько 200 млн грн. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.