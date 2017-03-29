Найбільший виробник яєць в Україні за рік втричі скоротив збиток

Найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в Україні агрохолдинг «Авангард» в 2016 році отримав 56,6 млн дол. чистого збитку, що майже втричі менше, ніж в 2015 році, повідомляється у фінансовому звіті компанії, опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі.

Читайте такожУкраїна розраховує навесні відновити експорт яєць до Ізраїлю

Згідно з документом, виручка холдингу минулого року скоротилася на 17% порівняно з 2015 роком – до 191,3 млн дол. Валовий прибуток «Авангарду» в 2016 році скоротився на 40% - до 13,2 млн дол. У звітному періоді операційний збиток холдингу скоротився в 5,8 раза та становив 14,9 млн дол.

«Авангард» скоротив виручку від експорту на 29,9%, до 66,7 млн дол. Разом з тим, частка експортної виручки в чистому доході агрохолдингу скоротилася до 35% з 41% у 2015 році.

EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) «Авангарду» в 2016 році становив 1,5 млн дол., тоді як минулого року значення цього показника було негативним – 1,4 млн дол.

У компанії відзначили, що в 2016 році холдинг поліпшив свої фінансові результати на фоні поступового відновлення української економіки.

«У 2016 році ми спостерігали поліпшення фінансових показників «Авангарду», яке знайшло відображення у трикратному скороченні чистого збитку холдингу, зростання показника EBITDA до 1,5 млн дол., тоді як у попередньому році спостерігалося від'ємне значення цього показника - 1,4 млн дол. Ми вважаємо, що це хороше досягнення, враховуючи складні економічні умови, в яких працює компанія, в поєднанні з втратою значної частини її активів і ринків збуту», - наводяться в повідомленні слова головного виконавчого директора «Авангарду» Наталії Василюк.

У 2017 році «Авангард» має намір зосередиться на відновленні операційної рентабельності та обслуговуванні боргових зобов'язань компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» в 2015 році отримав 158,4 млн дол. чистого збитку, що в 5,9 раза більше, ніж у 2014 році. Виручка холдингу в 2015 році скоротилася на 45% – до 229,9 млн дол.

Холдинг «Авангард» (Авангард) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».