"Аграрний фонд" надасть аграріям 1,7 мільярда в рамках весняної форвардної кампанії

Аграрний фонд планує в рамках весняної форвардної кампанії укласти з аграріями договори на суму 1,7 млрд грн, повідомляється на сайті підприємства з посиланням на директора департаменту малого та середнього бізнесу Юрія Меленчука.

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«Під час форвардної програми ми плануємо проавансувати аграріїв на суму близько 1,7 млрд грн. Ми готові розглядати пропозиції від малих і середніх агропідприємств і збільшувати їх кількість. Тому ми готові під час весняної форвардної програми контрактувати саме на цю суму», - наводяться в повідомленні слова Меленчука.

За даними Аграрного фонду, ціна закупівлі зерна по форварду буде ринковою. Зокрема, закупівельні ціни, виходячи з яких буде здійснюватися попередня оплата за договорами, за тонну пшениці 2 класу становитимуть 4,6 тис. грн, 3 класу – 4,5 тис. грн.

Відзначається, що обсяг попередньої оплати становитиме 65% від загальної вартості продукції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Аграрний фонд повідомляв про намір закупити 760 тис. тонн зернових урожаю 2017 року на суму близько 2 млрд грн.

Аграрний фонд в 2016 році скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком втричі - до 48,5 млн грн. При цьому дохід компанії минулого року становив 2,14 млрд грн, що на 26,2% менше порівняно з 2015 роком.

Аграрний фонд був створений в 2013 році. В його функціональні обов'язки передані форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.