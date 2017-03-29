Україна вдвічі збільшила експорт вишні та черешні

Українські аграрії в минулому році експортували 1,88 тисячі тонн кісточкових фруктів, зокрема вишні та черешні, що вдвічі перевищує показник 2015 року, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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При цьому, якщо в 2013 році понад 4 тисяч тонн вітчизняних кісточкових фруктів (99% в структурі експорту цієї продукції) направлялися на ринок Росії, то в 2016 році основним споживачем українських вишні і черешні стала Білорусь.

При цьому виробництво кісточкових фруктів в 2016 році склало 509,8 тисячі тонн, що на 7% менше у порівнянні з попереднім роком. Зокрема, аграрії скоротили виробництво вишні на 18,9%, до 156,4 тисячі тонн, а черешні – на 17,4%, до 63,3 тисячі тонн.

Прес-служба додала, що 95% черешні і 97% вишні в Україні виробляються в домашніх господарствах, завдяки чому зберігається великий потенціал для комерціалізації галузі".

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).