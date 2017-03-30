Виробництво сільгосппродукції в Україні з початку року подорожчало на 25%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2017 року зросли на 25,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 28%, а тварини – на 18,9%.

У лютому порівняно з січнем витрати на агровиробництво зросли на 3,9%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в минулому місяці зросли на 4,9%, а тваринницької – на 1,1%.

Згідно з повідомленням, обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за два місяці поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,4%. Разом з тим в лютому порівняно з січнем зростання цих витрат становив 4,9%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 зросли на 13,5%.