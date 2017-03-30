Китай зацікавився українською яловичиною

Китай зацікавлений в імпорті української яловичини і має намір перевірити вітчизняну систему державного контролю в частині безпеки виробництва цієї продукції, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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«Зараз активно вивчається можливість експорту української яловичини на ринок КНР. З цією метою наприкінці квітня в Україні планується місія компетентного органу Китаю, яка перевірить вітчизняну систему державного контролю за безпечністю харчових продуктів у частині виробництва яловичини», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, відкриття китайського ринку для вітчизняних виробників має важливе стратегічне значення для України, оскільки розширення ринків збуту сприятиме нарощуванню українськими підприємствами обсягів виробництва.

Відзначається, що китайська сторона під час свого візиту має намір перевірити роботу Держпродспоживслужби, її територіальних органів та лабораторної мережі, після чого буде проведено інспектування та сертифікація переробних підприємств на відповідність вимогам країни-імпортера.

У відомстві додали, що Китай розглядає можливість імпорту вітчизняної соняшникового шроту і сухого бурякового жому, а також інших товарів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод відзначав, що Туреччина розгляне можливість імпорту вітчизняної яловичини і великої рогатої худоби для забою у разі офіційного підтвердження Україною безпеки цієї продукції відповідно до міжнародних критеріїв.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту у 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).