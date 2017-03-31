Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 43%

Великі та середні українські підприємства з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) виготовили 2,92 млн тонн соняшникової олії, що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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«Сезон є рекордним... З вересня по лютий 2016-2017 сезону виробництво соняшникової олії на великих і середніх підприємствах України становило 2,92 млн тонн, що майже на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними аналітиків, за підсумками лютого українські підприємства виробили 439,2 тис. тонн соняшникової олії, що на 7,7% менше за показник минулого місяця. Наголошується, що в січні також була зафіксована негативна динаміка виробництва цієї продукції.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства в 2016-2017 МР (МР, вересень 2016 – серпень 2017) вироблять близько 5,5 млн тонн соняшникової олії, з яких близько 5 млн тонн відправлять на експорт.

Згідно з даними Державної служби статистики, виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2016 році збільшилося на 20,2% – до 4,4 млн тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.

За даними асоціації «Укроліяпром», в 2016 році українські підприємства експортували рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 млн тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році.