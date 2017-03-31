Ізраїль хоче щомісяця купувати більше 2,5 тисячі тонн української яловичини

Ізраїль зацікавлений в імпорті української яловичини і розглядає можливість закуповувати більше 2,5 тисячі тонн цієї продукції в місяць, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника глави відомства Ольгу Трофімцеву.

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"Експорт української яловичини буде користуватися великим попитом з боку Ізраїлю. Мова йде про постачання як мінімум 2,5 тисячі тонн м'яса на місяць. При цьому ізраїльські компанії готові допомагати як з отриманням сертифікату кошерності, так і з вирішенням інших ветеринарних питань", – наводяться в повідомленні слова Трофімцевої.

При цьому прес-служба зазначила, що Ізраїль зацікавлений у довгостроковому співробітництві з Україною.

Згідно з повідомленням, найближчим часом ізраїльська сторона має намір відвідати Україну і перевірити українське виробництво столових яєць з метою відновлення імпорту цієї продукції. "Український бізнес, як і ізраїльські імпортери, зацікавлений у вирішенні даного питання (відновлення експорту українських яєць – УНІАН), тому я впевнена, що ми зможемо це зробити досить швидко", – цитує Трофімцеву прес-служба.

Також наголошується, що Ізраїль зацікавлений в активізації співпраці з Україною у сферах аквакультури, фітосанітарії, генетики і т. д.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Україна та Ізраїль мають намір до кінця 2017 року вийти на підписання Угоди про зону вільної торгівлі.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту були країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).