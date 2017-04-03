96% аграріїв не зможуть скористатися ринком землі - експерт

Згідно з опитуваннями, 96% українських аграріїв не мають коштів, щоб купити землю. Якщо вільний ринок землі відкрити зараз, агровиробники стануть заручниками олігархів, які скуплять усі земельні ресурси. Щоб не допустити цього, аграрії починають всеукраїнський збір підписів.

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Про це в інтерв’ю Gazeta.ua розповів економіст, лідер Аграрної партії Віталій Скоцик. Він нагадав, що невдовзі Конституційний суд може визнати мораторій на продаж земель незаконним. Але якщо запрацює вільний продаж землі, це буде катастрофою для держави, переконаний Віталій Скоцик.

«96% аграріїв не мають коштів, щоб купити землю. Це дані дослідження, проведеного нещодавно в трьох областях Полісся – Волинській, Рівненській і Житомирській. Але така сама ситуація по всій країні. Фермерам на посівну не вистачає. У такі умови їх зумисне поставила влада, коли забрала спецрежим ПДВ і не дала натомість обіцяних дотацій. Їх по-шулерськи вивели з гри, щоб не заважали грабувати країну», - підкреслив Віталій Скоцик.

На його думку, якщо відкрити ринок у нинішніх умовах, земля опиниться у власності десятка бізнесменів із великими капіталами, а ті, хто хоче і вміє працювати на землі, стануть їхніми заручниками. Наслідком буде порушення всього циклу сільського господарства і новий виток дорожнечі продуктів харчування.

«Зараз народ має об’єднатися, щоб показати свою позицію. 80% людей – проти продажу землі в нинішніх умовах, коли господар і фермер не мають коштів. Тому ми починаємо збір підписів – це форма цивілізованого всенародного протесту проти розпродажу землі. Наша мета – передусім об’єднати якомога більше людей, які усвідомлюють, що земля – основа держави і економіки. Якщо в суспільстві народиться великий рух за збереження землі і цивілізовану реформу, «нагорі» муситимуть рахуватися з цим», - заявив лідер Аграрної партії.

Раніше Аграрна партія провела чотири форуми з обговорення земельної реформи, зібравши громадськість усіх областей. Стратегія реформи, яку розробила експертна група при Аграрній партії разом із фермерами і представниками громад, містить 16 напрямків.

«Щоб зберегти землю у власності українського народу, ми пропонуємо заборонити її продаж іноземцям. Щоб не допустити монополізації – слід обмежити площу, якою може володіти або яку може орендувати одна особа. Фермери, які живуть і працюють на землі, повинні отримати пріоритетне право купити її. Це досвід європейських країн, які захищають свого підприємця, а не олігарха», - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, якщо план реформи реалізувати, капіталізація української землі сільськогосподарського призначення становитиме 500 млрд. доларів (проти нинішніх $21 млрд).

«Реформа дозволить створити близько 3 мільйонів робочих місць не лише у селі, але й у містах. Це зростання доходів кожного українця у два рази протягом 5 наступних років. Це доступні ціни на продукти харчування і стабільна національна валюта. Це, зрештою, наповнення бюджету і багата країна, яка зможе утримувати сильну армію», - пояснив економіст.

На його думку, підсумком реформ в Україні повинна стати розвинута економіка переробного типу.

«Важливо, який тип економіки ми обираємо. Уряд взяв курс на нарощення експорту зерна. Це провальна стратегія! Вона лише закріплює за Україною статус сировинного придатка. Треба розвивати переробну промисловість і торгувати готовим продуктом, який підніме прибутки в рази. Поясню на прикладі. В Україні продаються італійські макарони (паста). А треба, щоб Україна виготовляла пасту з власного зерна і продавала італійцям за європейськими цінами. Так само з усією продукцією рослинництва і тваринництва – треба навчитися якісно переробляти свою сировину», - підсумував Віталій Скоцик