IFC виділяє $37 мільйонів кредиту на зерновий термінал в порту "Южний"

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, надасть компанії "М. В. Карго" кредит обсягом 37 млн дол. для реалізації проекту будівництва зернового терміналу в найбільшому за обсягами перевалки вантажів порту України – морському торговому порту «Южний» (Одеська обл.).

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Як повідомили в прес-службі IFC, відповідний кредитний договір підписаний 29 березня цього року, загальна вартість проекту становить близько 150 млн дол.

"Цей проект буде сприяти збільшенню Україною експорту сільськогосподарської продукції та забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Фінансування IFC дозволить компанії створити сучасний термінал, здатний перевантажувати до 5 млн тонн зерна в рік", - відзначили в прес-службі.

Відзначається, що партнерами IFC і "М. В. Карго" в цьому проекті є компанія Cargill і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

"Будівельні роботи в порту "Южний" вже почалися. Ми плануємо запуск нового терміналу вже навесні 2018 року. Зараз розширюємо залізничну інфраструктуру, поглиблює дно. Нам важливо забезпечити наявність глибоких портів для подальшого збільшення українського експорту зерна. Цей проект – одна з найбільших інвестицій в Україні за останній час, – цитує прес-служба співвласника "М. В. Карго" Андрія Ставницера.

У прес-службі з посиланням на діючого регіонального менеджера IFC в Україні та Білорусі Олену Волошину зазначили, що реалізація даного проекту дозволить збільшити надходження валюти в країну, а також знизити витрати на логістику для експортерів.

Довідка УНІАН. "М. В. Карго" створена для реалізації інвестиційного проекту Cargill з будівництва в порту "Южний" зернового терміналу потужністю 5 млн тонн зернових на рік. Станом на березень 2017 року проект вже реалізований на 40% – інвестовано понад 30 млн дол.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусує свою діяльність виключно на приватному секторі. IFC є провідним інвестором в галузі сільського господарства України та інвестувала близько 845 млн дол. протягом останніх 6 років на підтримку проектів у секторі.