В Україні з 2000 року вдвічі скоротилось виробництво хліба (інфографіка)

В Україні, починаючи з 2000 року виробництво хліба та хлібобулочних виробів скоротилося з 2,5 млн т до 1,1 млн т, або в 2,2 раза.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на дані експертів Економічного дискусійного клубу.

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При цьому чисельність населення країни зменшилася лише на 14%.

Структура виробництва хліба і хлібобулочних виробів в 2016 році, як і в 2000 році, принципових змін не зазнала. Основна частка виробництва (52%) - хліб пшеничний. На хліб житній, хліб з пшеничного та житнього борошна припадає 33%. На вироби булочні, до яких належать батон та багет, припадає 24% від всього виробництва хліба нетривалого зберігання.

"Виходячи з показників офіційної статистики, споживання хліба українцями протягом 2000-2016 року скоротилася з 50 кг до 26 кг на людину в рік. А якщо порівнювати цей показник, наприклад, з 1995 роком, то споживання хліба зменшилося більш ніж у 3 рази", - розповіли аналітики.

При цьому вони припускають, що частина виробництва популярних серед населення хліба і хлібобулочних виробів не підпадає під офіційну звітність і залишається в тіні.