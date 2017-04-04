Україна має намір активізувати співпрацю з Саудівською Аравією в аграрній сфері

Україна має намір активізувати економічне співробітництво із Саудівською Аравією в аграрній сфері, сприяти залученню інвестицій з цієї держави у вітчизняні галузі тваринництва і рибальства, а також збільшити обсяги двосторонньої торгівлі між країнами.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Серед важливих завдань – нарощування товарообігу між країнами, налагодження прямих контактів між агровиробниками обох країн, залучення інвестицій із Саудівської Аравії в галузь сільського господарства, тваринництва й рибальства України», – наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, з метою активізації співробітництва між державами міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий має намір відвідати Саудівську Аравію і взяти участь у засіданні Міжурядової українсько-саудівської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, яке відбудеться 3-7 квітня.

Згідно з повідомленням, крім аграрної галузі, українська сторона також зацікавлена в активізації співпраці із Саудівською Аравією в сферах енергетики, авіаційно-космічної промисловості, торгівлі, освіти, медицини і туризму.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір організувати цього року торгові місії в ЄС, Індію, а також країни Близького і Середнього Сходу для просування на цих ринках вітчизняної сільгосппродукції.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% всього експорту України). Експорт аграрної продукції з України в 2015 році становив 14,6 млрд дол. (38,1%).

Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африка (15,7%, 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.) і США (0,9%, 45 млн дол.).