В Україні зафіксували чергові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Вінницькій та Миколаївській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней в підсобних господарствах в селі Мар'янівка (Вінницька область) та селі Козирка (Миколаївська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередку захворювань проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2017 року в Україні зареєстровано 62 спалаху АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 10 березня на території України ветеринари зареєстрували 200 спалахів АЧС в 23 областях.

За підсумками 2017 року ветеринари прогнозують в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

За даними голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу склали близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.