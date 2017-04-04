Ціна кредиту МВФ: Україна хоче дозволити продаж сільгоспземель з 2018 року

Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запустити продаж сільгоспземель.

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Прийняття до кінця травня необхідного закону є структурним маяком МВФ, а готовність запустити продаж сільгоспземель міститься в листі Фонду про наміри українського керівництва.

"Лібералізація ринку землі, включаючи продаж сільськогосподарської землі, залишається важливою для посилення потенціалу економічного зростання України. У зв'язку з цим ми створили робочу групу з відповідними міністерствами у співпраці зі Світовим банком, яка підготує закон для відкриття ринку землі та її продажу з урахуванням обмежувальних заходів. Прийняття парламентом закону про обіг сільгоспземель очікується в кінці травня 2017 року. Після закінчення мораторію на продаж сільгоспземель в кінці 2017 року, з'явиться можливість продажу державної та приватної землі (з 2018 року - УНІАН)", - йдеться в листі.

При цьому українське керівництво повідомило про намір провести роз'яснювальну кампанію для донесення до громадськості переваг цієї реформи.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом про підготовку законопроекту про земельну реформу до кінця травня поточного року.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.