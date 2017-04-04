Ціна кредиту МВФ: Україна хоче дозволити продаж сільгоспземель з 2018 року
Також українське керівництво має намір провести роз'яснювальну кампанію для донесення до громадськості переваг цієї реформи.
Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запустити продаж сільгоспземель.
Читайте такожГолова Мінагропроду розповів депутатам про підготовку до запуску ринку землі
Прийняття до кінця травня необхідного закону є структурним маяком МВФ, а готовність запустити продаж сільгоспземель міститься в листі Фонду про наміри українського керівництва.
"Лібералізація ринку землі, включаючи продаж сільськогосподарської землі, залишається важливою для посилення потенціалу економічного зростання України. У зв'язку з цим ми створили робочу групу з відповідними міністерствами у співпраці зі Світовим банком, яка підготує закон для відкриття ринку землі та її продажу з урахуванням обмежувальних заходів. Прийняття парламентом закону про обіг сільгоспземель очікується в кінці травня 2017 року. Після закінчення мораторію на продаж сільгоспземель в кінці 2017 року, з'явиться можливість продажу державної та приватної землі (з 2018 року - УНІАН)", - йдеться в листі.
При цьому українське керівництво повідомило про намір провести роз'яснювальну кампанію для донесення до громадськості переваг цієї реформи.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом про підготовку законопроекту про земельну реформу до кінця травня поточного року.
Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.