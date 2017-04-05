Гройсман: законопроект про ринок землі дозволятиме купівлю лише громадянам України

Законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізособам з українським громадянством.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Закон по мораторію знаходиться сьогодні у парламенті, але ми вже продовжили нашу співпрацю в рамках цього траншу", - прокоментував Володимир Гройсман.

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Володимир Гройсман повідомив, що мораторій можна зняти тільки тоді, коли буде зрозуміла позиція щодо захисту власників землі.

"Мораторій можна зняти тільки тоді, коли буде зрозуміла позиція щодо захисту власників землі. Тема землі є надзвичайно чутливою для українських громадян. Те, що ми сьогодні взаємодіємо з МВФ, це тільки з тією метою, щоб створити сучасні якісні умови обігу земель", - зазначив прем'єр.

Гройсман переконує, що у запропонованій моделі ринку землі немає жодних загроз.

"Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку земель, яка буде дозволяти тільки фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить. І на цьому питанні поставити крапку. Жодних загроз не буде. Я не підтримаю земельної реформи, яка може бути використана або великими агрохолдингами, або умовно іноземцями, які могли б приїхати в Україну і скуповувати землю", - заявив Володимр Гройсман.

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Також прем’єр-міністр додав: "Наскільки я знаю настрої в парламенті, такий формат, між власниками земель і то в обмеженій кількості – це абсолютно може бути, щоб створити міцний якісний фермерський клас".

Як повідомляв УНІАН, продовження співпраці з МВФ передбачає реалізацію Україною низки структурних реформ, спрямованих на відновлення економіки країни.

Зокрема, меморандумом МВФ передбачається прийняття Україною закону, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запуск продажу сільгоспземель.

Прийняття до кінця травня необхідного закону є структурним маяком МВФ, а готовність запустити продаж сільгоспземель міститься в листі Фонду про наміри українського керівництва.