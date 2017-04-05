У Дніпропетровській області фермери продали державі неіснуючий урожай кукурудзи за 6 мільйонів гривень

12:02, 05 квітня 2017
Агро
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Посадовці фермерського господарства отримали за 5 тисяч тонн кукурудзи 6 мільйонів гривень, фактично не поставивши товар.

Ілюстрація / REUTERS

Працівники управління захисту економіки в Дніпропетровській області спільно зі слідчими управління Нацполіції в області викрили голову та секретаря одного з фермерських господарств регіону, які привласнили 6 млн грн бюджетних коштів, попередньо використавши підроблений офіційний документ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління захисту економіки Гу Нацполіції в області.

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За даними правоохоронців, для укладення з одним з державних товариств договору закупівлі зерна майбутнього врожаю, 34-річний голова фермерського господарства та 56-річний секретар підробили протокол зборів учасників господарства.

Вказаний протокол від червня 2014 р. підтверджував факт наявності у володінні фермерського господарства земельних ділянок під посівами площею понад 2 тис. га, що не відповідало дійсності. Насправді у віданні господарства перебувало лише 260 га.

Використання завідомо неправдивого документу давало підстави прийняти рішення щодо поставки врожаю – 5 тис. тонн кукурудзи. Тож за протоколом з держпідприємством фермери отримали за майбутній врожай кошти у сумі 6 млн грн, фактично не поставивши товар.

4 квітня посадовцям оголошено підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

На даний момент голова фермерського господарства знаходиться під домашнім арештом.

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