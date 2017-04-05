Україна експортує сільгосппродукцію у понад 190 країн світу – Мінагропрод

Україна постачає свою сільськогосподарську продукцію до більш ніж 190 країн та посідає провідні позиції в світі за обсягами експорту зернових і олійних культур, а також продуктів їх переробки, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника глави відомства Ковальову Олену.

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"Україна є надійним гарантом продовольчої безпеки в світі. Ми експортуємо свою продукцію в більш ніж 190 країн світу і займаємо провідні позиції на світовому ринку, зокрема, на експорт олійних і зернових культур. І ця продукція формує значний економічний потенціал нашої держави", - цитує Ковальову прес-служба.

За даними Мінагропроду, Україна посідає четверте місце в світі за обсягами експорту кукурудзи, третє – за експортом ячменю, шосте – за експортом пшениці, 11-е – з експорту борошна і 12-е – з експорту пластівців.

Прес-служба додала, що за підсумками поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) частка нашої країни на світовому ринку зернових може скласти 12%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту були країни Азії (45,9% експорту, 7 мільярдів доларів), Євросоюзу (27,5%, 4,2 мільярда доларів), Африки (15,7%, 2,4 мільярда доларів), СНД (7,7%, 1,2 мільярда доларів), а також США (0,9%, 45 мільйонів доларів).

За підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 мільйона тонн цих культур. Попередній рекорд було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.