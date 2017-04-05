Уряд продав українську землю за $1 мільярд кредиту - експерт

Меморандум з МВФ розкриває цинічну брехню влади і безпрецедентне перевищення урядом своїх повноважень. Кабмін - лише виконавчий орган, і він не може змушувати парламент ухвалювати закони, які він пообіцяв зовнішнім кредиторам.

Про заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«У тексті Меморандуму з МВФ йдеться про те, що для отримання четвертого траншу кредиту Україна бере на себе зобов’язання ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця травня 2017 р. Це дозволить чинному мораторію на продаж земель втратити силу з кінця 2017 року. Таким чином, дозволяючи продаж землі, що перебуває в державній і приватній власності, відразу ж. Меморандум з МВФ підписує лише уряд. Скажіть, хто дав право виконавчому органу влади підсовувати народним депутатам кота в мішку і обіцяти кредиторам його прийняття?», - говорить Віталій Скоцик.

Політик наголошує, що ніхто досі не знає, який саме документ готує уряд.

«Ще в жовтні прем’єр-міністр України розказував українцям, що ринок землі не буде впроваджуватись поспіхом, що без широкого обговорення моделі ринку ніяких рішень про початок продажу землі не може бути. Скажіть мені, хто бачив законопроект, який розробляє уряд? Ми чули лише заяви заступника міністра Максима Мартинюка про якісь його моменти, які, судячи з тексту меморандуму, така сама брехня, як і заяви Гройсмана», - каже Віталій Скоцик.

За словами політика, уряд готує документ кулуарно, бо розуміє, що він у суспільстві просто не може отримати підтримки.

«Ніякого обговорення з народом не могло бути. Влада добре знає, що всі соціологічні опитування показують, що понад 70% українців проти продажу землі, а понад 90% підприємців-аграріїв не мають коштів на її купівлю. Тому про організацію референдуму, як це повинно бути, адже згідно з Конституцією лише народ – власник землі, і лише він може нею розпоряджатись – мова не йшла. Щоб вкрасти в українців землю, влада створила ширму, ілюзію обговорення, найнявши різних «грантоїдів», які співають те, що потрібно іноземним замовникам», - говорить Віталій Скоцик.

Політик наголосив, що Аграрна партія не допустить розпродажу національного багатства урядом і розпочинає Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!» на захист української землі.