Україна планує збільшити експорт м'яса птиці до Саудівської Аравії

Україна планує збільшити обсяги поставок м'яса птиці на ринок Саудівської Аравії, а також кількість вітчизняних підприємств, які мають право експортувати дану продукцію в цю країну, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба ) з посиланням на керівника відомства Володимира Лапу.

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«Зараз право на експорт м'яса птиці та продуктів з нього на ринок Саудівської Аравії мають чотири українські підприємства. Ми зацікавлені як у збільшенні їх кількості, так і в розширенні асортименту експорту харчової продукції», – цитує Лапу прес-служба.

Згідно з повідомленням, також наша країна планує відкрити ринок Саудівської Аравії для експорту вітчизняної яловичини. Станом на сьогодні заявка України з цього питання перебуває на розгляді саудівської сторони. Після її розгляду це держава проведе перевірку вітчизняних підприємств, які зацікавлені у здійсненні поставок.

«Саудівська Аравія є надійним і важливим торговельним партнером України. Держпродспоживслужба гарантує дотримання вимог Королівства Саудівська Аравія і підтримує стратегічне партнерство між нашими країнами», – наводяться у повідомленні слова Лапи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства зазначало, що Україна має намір активізувати економічну співпрацю із Саудівською Аравією в аграрній сфері, сприяти залученню інвестицій з цієї держави у вітчизняні галузі тваринництва і рибальства.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. (42,5% від усього експорту України).

Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.), а також США (0,9%, 45 млн дол.).