Експерти прогнозують подорожчання м'яса в квітні на 7-12%

Експерти прогнозують короткострокове подорожчання м'яса поточного місяця в межах 7-12% у зв'язку з зростанням попиту на цю продукцію, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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"Через завершення посту в другій-третій декаді квітня очікується підвищення цін на більшість продуктів тваринного походження. Зростання вартості м'яса очікується в межах 7-12%. Однак цей стрибок буде короткостроковим, ближче до кінця квітня ціни стабілізуються", - йдеться в повідомленні.

В асоціації додали, що також прогнозується короткострокове подорожчання яєць, проте не уточнили, в яких межах.

За даними прес-служби, овочі борщового набору можуть подорожчати на 3-4% під впливом чинника сезонності. А ціни на олію, цукор, гречку і борошно можуть зрости в межах 2-3% через зниження рівня запасів і збільшення попиту на ці продукти, однак у цілому їх вартість залишиться стабільною.

Тим часом молоко може подешевшати на 3-6% у зв'язку з збільшенням обсягів виробництва цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилася до 14,2%, порівняно з січнем – сповільнилася до 1%. З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.

Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1% і зберіг його на 2018 рік на рівні 6%, що відповідає оприлюдненими раніше цільовим орієнтирам на рівні 8% +/- 2 п. п. і 6% +/- 2 п. п. відповідно.