Мінагропрод перерахував Держказначейству понад 300 мільйонів на дотації аграріям

Міністерство аграрної політики і продовольства перерахувало Державній казначейській службі України 306,3 мільйона гривень для виплати аграріям дотацій в рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 мільярди гривень. Про це повідомила прес-служба відомства.

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"Міністерство аграрної політики та продовольства України перерахувало на небюджетний рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України, 306,3 тисячі гривень для автоматичної виплати дотацій в рамках держпідтримки сільгоспвиробників", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що до виплати у квітні було акумульовано 217,3 тисячі гривень. Крім того, за рахунок наповнення спеціального фонду на виплату дотацій було перераховано додаткових 89 тисяч гривень. За даними Мінагропроду, ці кошти спрямовано на розвиток сільгоспвиробників і стимулювання виробництва аграрної продукції.

Повідомляється, що після того, як Державна фіскальна служба сформує реєстр одержувачів бюджетної дотації, Держказначейство в автоматичному режимі перешле їм відповідні суми.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов зазначав, що аграрії отримають бюджетні дотації не раніше травня, однак Мінагропрод поспішив запевнити, що кошти почнуть надходити на рахунки сільгоспвиробників з 15 квітня.

На початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Дана норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки. За прогнозами глави Мінагропроду Тараса Кутового, в наступному році сума держпідтримки складе понад 6 мільярдів гривень.