Україна скоротила експорт цукру майже на 30%

Україна у березні поточного року експортувала 89,1 тисячі тонн цукру, що на 27% менше показника за попередній місяць, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор".

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Згідно з повідомленням, за звітний період українські підприємства здійснили найбільші поставки в Кот-Д'івуар - 15,3 тисячі тонн, Судан - 11,4 тисячі тонн, М'янми - 10,2 тисячі тонн і Того - 10,05 тисячі тонн.

В цілому, за даними асоціації, з початку поточного 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) Україна експортувала 611,1 тисячі тонн цукру.

Прес-служба нагадала, що на даний час в Україні триває посівна кампанія цукрових буряків. Станом на 1 квітня аграрії засіяли 130,6 тисячі га, що на 10,8% більше порівняно з попереднім роком.

За оцінками асоціації "Укрцукор", посівні площі під цукровим буряком в поточному році зростуть більш ніж на 12% - до 330-350 тисяч га.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. За цей період, як повідомляв "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Всього в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 113 тисяч тонн цукру.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.