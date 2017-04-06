В Україні через скорочення експорту подешевшали огірки тепличні

Ціни на українські тепличні огірки з початку квітня знизилися приблизно на 10% у зв'язку зі скороченням експорту цієї продукції, повідомила прес-служба асоціації "Українська аграрна конфедерація".

"Відсутність експорту вкрай негативно впливає на ціни, з початку квітня українські огірки подешевшали майже на 10%", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, іноземні покупці пропонують дуже низькі ціни на українські огірки, тому виробникам вигідніше торгувати на внутрішньому ринку.

Так, в Україні тепличні огірки продають за ціною 32-36 гривень/кілограм, тоді як імпортери готові купувати цей товар не дорожче ніж за 29-30 гривень/кілограм.

Згідно з повідомленням, станом на сьогодні Білорусь є майже єдиним зовнішнім ринком збуту для українських огірків, а попит з боку покупців з країн ЄС відсутній через дуже низькі ціни в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", в поточному місяці м'ясо в Україні подорожчає в межах 7-12% у зв'язку з зростанням попиту на цю продукцію. Овочі борщового набору можуть подорожчати на 3-4% під впливом чинника сезонності, а ціни на олію, цукор, гречку і борошно можуть зрости в межах 2-3%.

Інфляція в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилася до 14,2%, порівняно з січнем – сповільнилася до 1%. З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.