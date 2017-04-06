Експорт масла з України зріс в 4 рази

Обсяг експорту вершкового масла з України в січні-березні поточного року склав 3,5 тисячі тонн, що в 3,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, говориться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби (ГФС).

У грошовому вираженні експорт цієї продукції за звітний період зріс в 4,7 рази – до 12,8 мільйона доларів.

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Згідно зі статистичними даними, імпорт вершкового масла в Україну за перші три місяці поточного року скоротився в натуральному вираженні в 2,8 рази - до 109 тонн. У грошовому виразі імпорт олії у січні-березні 2017 року склав 557 тисяч доларів, що на 42,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Обсяг експорту сиру з України в січні-березні поточного року становив 1,5 тисячі тонн, що на 6,2% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. У грошовому вираженні експорт сиру за звітний період зріс на 33,3% – до 5,2 мільйона доларів.

Імпорт сиру в Україну за перші три місяці поточного року збільшився на 33,6% у натуральному та на 41,3% в грошовому вираженні – до 2,03 тисячі тонн і 8,9 мільйона доларів відповідно.

За даними ДФС, експорт молока та вершків незгущені з України за звітний період скоротився на 9,5% в натуральному вираженні – до 1,9 тисячі тонн та збільшився на 9% у грошовому вираженні – до 1,2 мільйона доларів. Імпорт цих продуктів за звітний період склав 145 тонн, що на 56,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У грошовому виразі імпорт незгущені молока і вершків склав 251 тисячу доларів проти 123,7 тисячі доларів роком раніше.

У ДФС також повідомили, що поставки з України за кордон згущеного молока та вершків у січні-березні збільшилися в натуральному вираженні на 8,5%, а в грошовому – на 37,7%, до 10,2 тисячі тонн і 17,9 мільйона доларів відповідно.

Імпорт цієї продукції у звітний період склав 334 тисяч тонн проти 182,1 тонни у січні-березні минулого року. У грошовому вираженні імпорт зріс на 92,1% - до 629 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становив 8 тисяч тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 19,3% – до 10,5 тисячі тонн, вершкового масла – на 2,5%, до 12,1 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – скоротився на 17,6%, до 51,9 тисячі тонн.