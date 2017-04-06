Світові ціни на продовольство в березні зросли на 13,4%

Світові ціни на продовольство в березні цього року порівняно з березнем 2016 року зросли на 13,4%.

Про це повідомляє ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН), передає БізнесЦензор.

У березні середнє значення індексу продовольчих цін ФАО склало 171 пункт, що на 20 пунктів (на 13,4%) вище рівня березня минулого року. Порівняно з лютим цього року індекс знизився на 5 пунктів (на 2,8%). Найбільше впали ціни на цукор і рослинні масла.

Індекс цін на зерно в березні становив 147,8 пункту, що на 2,7 пункту (на 1,8%) нижче показника лютого і практично відповідає рівню березня 2016 року.

"Наявність великих запасів у поєднанні зі сприятливими прогнозами виробництва сприяло зниженню експортних котирувань. Світові ціни на рис змінилися мало, а котирування пшениці в цілому були нижчими у зв'язку з поліпшенням погодних умов в основних регіонах виробництва", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знизилися ціни на кукурудзу, головним чином у зв'язку з великими обсягами поставок зерна останнього врожаю в Південній Америці. Це призвело до загострення конкуренції експортерів на тлі відсутності якогось значного розширення імпортного попиту.

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Індекс цін на рослинні олії в березні склав 167,6 пункту, що на 11 пунктів (на 6,2%) нижче, ніж у лютому. Однак він, як і раніше, вище показників за останні два роки.

Зниження цін на цьому ринку відображає, в першу чергу, зміни у виробництві пальмової та соєвої олій. Ціни на пальмову олію в березні впали на 5,6%, це найнижчий показник за останні п'ять місяців. Зниження пов'язане з очікуванням зростання виробництва в країнах Південно-Східної Азії, зокрема, в Індонезії, в умовах слабкого імпортного попиту на світових ринках.

Котирування соєвої олії впали на 3,5%, що стало найнижчим показником за останні вісім місяців. Це наслідок більш сприятливих видів на урожай в Південній Америці і очікуваного розширення посівних площ у США.

Індекс цін на молочну продукцію в березні склав 189,8 пункту, що на 4,4 пункту (на 2,3%) нижче показника минулого місяця, але на 60 пунктів (на 46%) вище від показника березня 2016 року.

Зниження в порівнянні з лютневим показником стало першим з квітня 2016 року. Воно пов'язане з великими обсягами поставок молока в північній півкулі та зростанням виробництва в країнах Океанії. Поєднання цих факторів призвело до підвищення прогнозів поставок сухого молока і сирів. Ціни на вершкове масло, навпаки, виросли на тлі зниження експортного пропозиції у зв'язку зі збереженням активного внутрішнього попиту в Європі та Північній Америці.

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Індекс цін на м'ясо в березні склав 163,2 пункту, що на 1,2 пункту (на 0,7%) вище показника за лютий і на 17 пунктів (на 12%) вище, ніж у березні 2016 року. Незначне зростання котирувань яловичини і свинини сталося, відповідно, під впливом хронічного дефіциту пропозиції в Океанії та сталого імпортного попиту в Азії, особливо в Китаї. При цьому ринки м'яса птиці і баранини залишалися добре збалансованими.

Індекс цін на цукор склав 256,6 пункту, що на 31,3 пункту (на 10,9%) нижче лютневого значення. Цей показник став найнижчим з травня 2016 року. Зниження стало відображенням порівняно слабкого імпортного попиту у поєднанні з очікуваннями збільшення поставок на світові ринки з Бразилії.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відслідковує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.