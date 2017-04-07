Не більше 200 га в одні руки: Гройсман розповів про підготовку запуску ринку землі

Кабінет міністрів України запропонує Верховній Раді розглянути законопроект, прийняття якого дозволить з 2018 року запустити ринок сільськогосподарських земель між фізичними особами з максимальним розміром ділянки в 200 га на одного покупця.

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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.

«Я думаю, що модель, яку ми розробили зі Світовим банком, можна буде запровадити з 2018 року... Продаж фізособами, максимальний розмір (на одного покупця - УНІАН) - 200 га», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, запропонована модель дозволить сформувати в Україні клас приватних фермерів, що відповідає світовим практикам.

«У кожному селі у нас може бути по 2-3 фермерських господарства», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, згідно з листом про наміри українського керівництва Міжнародного валютного фонду, Україна планує до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запустити продаж сільгоспземель.

При цьому українське керівництво повідомило про намір провести роз'яснювальну кампанію для донесення до громадськості переваг цієї реформи.