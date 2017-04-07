Експорт української аграрної продукції до Китаю за останні 5 років зріс у 12 разів

Українські підприємства в 2016 році експортували до Китаю сільськогосподарської продукції на 1,02 млрд дол., що в 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 млн дол.), повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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«Протягом останніх п'яти років експорт до Китаю української аграрної продукції зріс у 12 разів – із 85,7 млн дол. у 2012 році до 1,024 млрд дол. у 2016 році, а його частка в структурі аграрного експорту зросла з 0,5% до 6,7%», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, найактивніше до Китаю поставляли українську соняшникову олію (24% у структурі українського аграрного експорту), пшеницю (18%), кукурудзу (17%) і соєві боби (6%).

Водночас прес-служба зазначила, що найбільш перспективним продуктом для експорту до Китаю є яловичина.

У зв'язку з активним зростанням доходів населення країни за останні п'ять років китайці значно збільшили споживання м'ясних і молочних продуктів і, як наслідок, їх імпорт.

Зазначається, що в 2016 році порівняно з 2012 роком споживання населенням Китаю молока зросло на 11,5%, м'яса – на 15,1%. Минулого року загальний обсяг споживання яловичини в Китаї становив 7,7 млн тонн при внутрішньому виробництві 6,9 млн тонн.

Основними постачальниками м'яса до Китаю є Бразилія (30%), Уругвай (27%) і Австралія (19%). Однак у зв'язку з недавнім скандалом через реалізацію неякісної яловичини та курятини з Бразилії очікується скорочення поставок із цієї країни, що відкриває для України перспективи експорту цієї продукції.

За даними УКАБ, наразі основними споживачами української яловичини є Білорусь, Казахстан і Азербайджан, однак якість цієї продукції дозволяє претендувати на ринки інших країн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що Китай зацікавлений в імпорті української яловичини й має намір перевірити вітчизняну систему державного контролю в частині безпеки виробництва цієї продукції. Китайська сторона в ході свого візиту має намір перевірити роботу Держпродспоживслужби, її територіальних органів та лабораторної мережі, після чого буде проведено інспектування та сертифікація переробних підприємств на відповідність вимогам країни-імпортера.

У відомстві додали, що Китай розглядає можливість імпорту вітчизняного соняшникового шроту й сухого бурякового жому, а також інших товарів.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олія та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту були країни Азії (45,9% експорту, 7 млрд дол.), Євросоюзу (27,5%, 4,2 млрд дол.), Африки (15,7%, 2,4 млрд дол.), СНД (7,7%, 1,2 млрд дол.), а також США (0,9%, 45 млн дол.).