Експерти підвищили прогноз урожаю зернових в Україні

Українські аграрії в 2017 році зберуть 60,9 млн тонн зернових культур, що на 7,7% менше порівняно з минулим роком, повідомила прес-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

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Раніше агентство прогнозувало, що урожай зернових за підсумками року становитиме 60,2 млн тонн.

При цьому експерти збільшили прогноз урожаю пшениці в поточному році на 3% - до 24,2 млн тонн з раніше озвучених 23,5 млн тонн.

Згідно з повідомленням, у 2017 році аграрії зберуть 25,5 млн тонн кукурудзи і 8,5 млн тонн ячменю, що менше порівняно з минулим роком на 8,9% і 9,6% відповідно. За даними аналітиків «УкрАгроКонсалт», на скорочення врожаю вплине менш сприятлива погода і скорочення площі посівів.

Експерти додали, що падіння виробництва зернових призведе до скорочення їх експорту в 2017-2018 МР на 3,7% - до 38,8 млн тонн. Відзначається, що експорт кукурудзи в 2017-2018 МР ( липень 2017 – червень 2018) може зрости до 19 млн тонн з 18,5 млн, а експорт ячменю - скоротитися до 4,4 млн тонн з 5,2 млн тонн. Експорт пшениці в 2017-2018 маркетинговому році становитиме 14,5 млн тонн, що на 9,4% менше порівняно з 2016-2017 МР.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становитиме 26,8 млн га, що відповідає площам посіву 2016 року. Зернові культури будуть посіяні на 14,4 млн га, що становить 54% в структурі посівних площ. Ярі зернові культури передбачається посіяти на площі 7,2 млн га, в тому числі ранні – 2,4 млн га.

У 2016 році В Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

У Мінагропроді зазначають, що за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії планують встановити рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

З початку 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) вже експортували 34,13 млн тонн зернових.