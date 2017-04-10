Лідер Аграрної партії закликав українців не дати вкрасти українську землю

Кожен свідомий українець моє поставити свій підпис під вимогою зупинити продаж нашої землі поспіхом. Фахівці усіх сфер і професій мусять об’єднатися, щоб зупинити крадіжку української землі. Парламент може вже у травні дати цій афері здійснитися. Але треба пам’ятати: питання землі стосується не лише аграріїв чи селян – воно стосується кожного. Про це сьогодні в ефірі програми «Перші про головне» на телеканалі «ZIK» заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Політик нагадав, що Україна не готова до впровадження ринку землі, хоча в новому меморандумі з МВФ влада взяла таке зобов’язання. Якщо ринок буде впроваджено – це закінчиться катастрофою.

«Це буде танець на кістках повністю пограбованої держави. Великий спекулятивний внутрішній капітал, який є в Україні, скупить землю. Прості аграрії та селяни не мають на це коштів. За соціологічними даними – 96% сільгоспвиробників не можуть собі зараз дозволити купити землю», - підкреслив Віталій Скоцик.

На думку політика, інформаційне поле в Україні, зі всімайого шоу та скандалами, має на меті лише одне – відволікти увагу українців на другорядні речі, щоб підготувати землю до розпродажу. А насправді після референдуму про Незалежність питання землі є найбільш критичним для долі нашого народу і держави.

«Є політичні сили і громадські організації, які усвідомлюють небезпеку. Я закликаю всіх приєднатися до нас і стати на захист землі від розграбування. Всі українці – від фермерів до науковців і митців – мають докласти зусиль до порятунку держави від катастрофи. Без землі не буде України! Тому у травні ми – я певен – принесемо до Верховної Ради не менш, ніж 3 мільйони підписів, щоб сказати «Ні» крадіжці української землі!» - наголосив лідер Аграрної партії.

Він нагадав, що в Україні не проведено низку підготовчих етапів, без яких земельна реформа залишається фікцією. Зокрема, не проведена інвентаризація земель сільгосппризначення, не сформований якісно земельний кадастр, не зроблено належним чином розмежування земель різних форм власності, не зроблено перевірку якості землі.

«Наприклад, в Україні у 61 районі фізично землі на 30% менше, ніж «міститься» у кадастрі. Тобто кожна ділянка може мати двох-трьох власників. Уявіть, що буде, коли після відкриття ринку ці люди почнуть боротися за свої права. Почнеться нова Коліївщина», - підкреслив Віталій Скоцик.

Нагадаємо, 24 березня під час Земельного форуму в Києві лідер Аграрної партії Віталій Скоцик оголосив про початок всеукраїнського збору підписів з вимогою не допустити поспішного впровадження продажу землі сільськогосподарського призначення.

Між іншим, 3 квітня Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні четвертого траншу у розмірі 1 млрд доларів США. У меморандумі, який підписала з фондом українська сторона, зокрема, йдеться про зобов’язання парламенту ухвалити закон про ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення вже у травні поточного року, що призведе до відміни мораторію на продаж землі сільгосппризначенння та початок її дикого розпродажу вже с 1 січня наступного року.